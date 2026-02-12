Siracusa, lavori al canale San Giorgio sospesi per un tubo del gas non segnalato

L’inattesa e imprevedibile presenza di una conduttura del gas nell’area di cantiere, ha determinato la sospensione momentanea dei lavori in via del Santuario, zona in cui è in corso l’intervento per la ricostruzione della volta parzialmente crollata del sottostante canale San Giorgio.

​Lo comunica l’assessore alla Mobilità, Vincenzo Pantano, che spiega come “nessuno degli accertamenti preventivi effettuati, inclusa l’analisi delle mappe delle reti sottostradali, aveva segnalato la presenza di quel tubo, venuto alla luce solo durante le attività propedeutiche all’avvio delle opere strutturali”.

​Per ragioni di sicurezza, si è reso necessario disporre l’immediata sospensione dei lavori. “Quando si interviene in ambiti così delicati e stratificati dal punto di vista dei sottoservizi – aggiunge l’assessore Pantano – la priorità assoluta è la tutela della sicurezza. Lunedì ci sarà un sopralluogo con la ditta che gestisce la rete del gas per trovare una soluzione che garantisca la ripresa delle attività e l’avvio pieno dei lavori in assoluta sicurezza”.