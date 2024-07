Siracusa, lavori al Lido Arenella. Miceli (Cna) difende gli operatori: “accuse infondate, opere regolari e autorizzate”

Gianpaolo Miceli, segretario territoriale della Cna di Siracusa e coordinatore regionale di Cna Balneari Sicilia, interviene con fermezza per difendere gli operatori balneari dalle accuse riguardo ai lavori realizzati nei pressi del Lido Arenella. Per il segretario territoriale della Cna, quindi, le recenti polemiche meritano un chiarimento.

“È stata condotta una campagna denigratoria contro gli interventi realizzati all’Arenella, basata su argomentazioni irricevibili” dichiara Miceli. “Tanto per cominciare, le accuse relative all’insufficienza e alla presunta non validità delle concessioni balneari, in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato, sono infondate.” Miceli chiarisce in particolare due aspetti fondamentali, uno di portata generale e uno specifico sulla vicenda.

Per l’esponente di Cna, infatti, non corrisponde al vero, ad esempio, che le concessioni demaniali marittime non siano vigenti, in quanto una legge dello Stato stabilisce la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024. Le normative sul demanio sono attualmente in fase di ridefinizione e sono oggetto di discussione con la Commissione Europea. “Accusare gli operatori balneari di illegalità è illogico – prosegue -, non rispettoso del loro lavoro e denigratorio nei confronti di una categoria che rappresenta un asset importante per l’economia locale e nazionale“.

Miceli, inoltre, vuole fare chiarezza sui diversi interventi che sono stati effettuati nell’area in questione “Le accuse rivolte alla pubblica amministrazione riguardo a opere non autorizzate, come quelle del Lido ex Polizia, sulle quali non entriamo nel merito, non devono coinvolgere il Lido Arenella. Basti però sapere che le opere di mitigazione del rischio realizzate dal Lido Arenella sono assolutamente regolari e autorizzate.”

Il coordinatore regionale di Cna Balneari Sicilia, infine, tiene a sottolineare l’importanza di rispettare e difendere le aziende balneari che operano nel pieno rispetto delle regole, offrendo un servizio fondamentale e creando posti di lavoro. “È indispensabile evitare di generare storture e non accusare illegittimamente chi lavora rispettando le normative. La discussione sul futuro delle concessioni balneari – conclude – è attuale e necessaria, ma deve basarsi sulla verità, non su accuse infondate.”