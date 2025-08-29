Ultime news

Cittadella dello Sport

Siracusa, lavori al PalaLoBello: chiuso alle associazioni dal 1° settembre

Ci si prepara alla riqualificazione dell'impiantistica e alla messa in sicurezza della struttura

Il Comune di Siracusa ha disposto la chiusura del Palazzetto dello Sport “Concetto Lo Bello” alle associazioni sportive a partire dal 1° settembre 2025 e fino a nuova disposizione.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Giovani, Sport e Tempo libero, Giuseppe Calabretta, fa seguito alla nota del Rup relativa ai lavori di riqualificazione impiantistica e messa in sicurezza della struttura. Per motivi di sicurezza, infatti, è stata disposta l’interdizione al transito di persone non autorizzate all’interno dell’impianto.


La soddisfazione di Gibilisco

Il divieto riguarda anche coloro che dispongono di magazzini o segreterie all’interno del palazzetto. Le associazioni sono quindi invitate a prelevare entro il 1° settembre quanto eventualmente necessario.

“Si tratta di una misura indispensabile – si legge nella comunicazione – per garantire la massima sicurezza e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti”.

Il PalaLoBello a Siracusa avrà una copertura nuova e riqualificata grazie a fondi regionali e a un progetto approvato nel giugno 2024. I lavori, che partiranno a breve, riguarderanno il ripristino completo della copertura, un intervento che permetterà di superare le limitazioni attuali e di organizzare grandi eventi. L’obiettivo riguarda il rifacimento della copertura mira a riqualificare l’intero edificio, superando le problematiche che da vent’anni hanno limitato la presenza di pubblico e l’organizzazione di manifestazioni.


