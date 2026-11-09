Siracusa, lavori alla rete idrica in Borgata: servizio sospeso tra martedì e mercoledì

Attualità · SIRACUSA RETE IDRICA

Aretusacque informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività di ammodernamento e miglioramento del sistema di distribuzione idrica cittadino, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2026 sarà effettuato un intervento tecnico sulla rete idrica in zona Borgata.

Le operazioni prevedono la realizzazione di un bypass funzionale all’attivazione e all’integrazione di un nuovo tratto di condotta, attività che consentirà di incrementare l’affidabilità della rete e migliorare la qualità del servizio erogato agli utenti.

L’intervento sarà eseguito all’interno del cantiere attualmente operativo in via Trapani, aperto da altri gestori per attività di propria competenza. Aretusacque ha colto l’opportunità offerta dai lavori già in corso per realizzare un nuovo tratto di condotta idrica, ottimizzando tempi e risorse e riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità e sui cittadini.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica dalle 23 del 10 novembre alle ore 3 dell’11 novembre 2026 nelle seguenti aree:

Viale Regina Margherita

Corso Umberto

Viale Teocrito

Via Luigi Cadorna

Corso Gelone

Via Piave

Via Torino

Via Montegrappa

Via Arsenale

Via Diaz

Vie limitrofe

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei e limitati fenomeni di riduzione della pressione o lievi alterazioni della normale limpidezza dell’acqua, dovuti alla presenza di sacche d’aria nelle condotte. Tali inconvenienti si risolveranno spontaneamente nel giro di poche ore.

Aretusacque si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando come questi interventi rappresentino un passaggio importante nel percorso di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture idriche cittadine, finalizzato a garantire un servizio sempre più efficiente.