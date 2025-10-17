Siracusa, lavori all’ex albergo-scuola: disattivati 4 pali dell’illuminazione pubblicata

Saranno spenti da stasera quattro pali della pubblica illuminazione del tratto iniziale di corso Umberto, in prossimità dell’incrocio con via Crispi (zona stazione ferroviaria). L’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire, in piena sicurezza, la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’edificio di proprietà dello Iacp di Siracusa (ex albergo-scuola) e il marciapiede prospiciente che segna il perimetro esterno dell’area terminal bus di via Rubino.

“Si tratta di un intervento temporaneo e necessario per permettere la corretta esecuzione degli interventi, al fine di garantire l’integrazione tra la rifunzionalizzazione dello stabile e l’area circostante, inclusi i servizi. Una volta completati i lavori, saranno riaccese le luci lungo l’intero tratto”, spiega l’assessore Enzo Pantano. Secondo le comunicazioni inviate agli uffici comunali, questa fase durerà circa 30 giorni.