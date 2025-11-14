Siracusa, lavori all’illuminazione pubblica di Targia: lunedì e martedì senso unico alternato

Disagi in vista per automobilisti e pendolari che lunedì 17 e martedì 18 novembre dovranno accedere o uscire da Siracusa attraverso Targia. Un tratto della strada sarà infatti interessato da interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica illuminazione, con conseguenti modifiche alla viabilità.

La ditta incaricata alla manutenzione degli impianti ha richiesto la regolamentazione del traffico per consentire l’esecuzione dei lavori e dopo il via libera dell’assessore alla Mobilità, è stata quindi emessa l’ordinanza che disciplina la circolazione durante l’intervento.

Nel dettaglio, il 17 e 18 novembre, dalle 14 alle 16, sarà vietato il transito nella corsia con direzione Siracusa nel tratto interessato dai lavori. Nel tratto in questione potranno accedere soltanto i mezzi impegnati nell’intervento. Nella corsia opposta, quella in direzione Priolo Gargallo, verrà invece istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile, gestito da personale specializzato.

La ditta avrà l’obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza la segnaletica di cantiere, garantire la sicurezza della circolazione e liberare immediatamente la carreggiata in caso di emergenze. Al termine dei lavori dovrà inoltre ripristinare lo stato dei luoghi e la segnaletica preesistente, assicurando che la superficie stradale sia sgombra da detriti.

L’ordinanza precisa che, qualora dovessero esserci imprevisti che impediscano il rispetto dei tempi, il cantiere dovrà essere rimosso e la viabilità ripristinata, in attesa di una nuova data autorizzata per completare le operazioni.