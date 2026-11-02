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Siracusa, lavori con la gru in via Savoia: divieto di sosta il 6 e 7 novembre

di Oriana Gionfriddo ·
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via savoia
Foto da Google Maps

Cambia la sosta in via Savoia, a Ortigia, per due giorni. Venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle 7 alle 18, nel tratto tra il civico 30 e il civico 42, sul lato destro rispetto al senso di marcia, non si potrà parcheggiare. Chi lascia l’auto rischia la rimozione forzata.

Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa, firmata dall’architetto Andrea Giuliana. Il divieto serve a far posizionare un mezzo con gru, che una ditta privata userà per mettere in sicurezza un edificio. L’unico veicolo autorizzato a sostare nel tratto sarà quello impegnato nei lavori.

La strada resterà comunque aperta al traffico. L’ordinanza obbliga la ditta a:

-garantire il passaggio ininterrotto dei veicoli e quello dei pedoni in sicurezza;

-lasciare liberi i passi carrabili autorizzati e gli stalli riservati alle persone con disabilità;

-mettere la segnaletica prevista, tenere pulita l’area e, a fine lavori, ripristinare la segnaletica.

La Polizia municipale controllerà che il provvedimento venga rispettato.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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