Siracusa, lavori con la gru in via Savoia: divieto di sosta il 6 e 7 novembre

Cambia la sosta in via Savoia, a Ortigia, per due giorni. Venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle 7 alle 18, nel tratto tra il civico 30 e il civico 42, sul lato destro rispetto al senso di marcia, non si potrà parcheggiare. Chi lascia l’auto rischia la rimozione forzata.
Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa, firmata dall’architetto Andrea Giuliana. Il divieto serve a far posizionare un mezzo con gru, che una ditta privata userà per mettere in sicurezza un edificio. L’unico veicolo autorizzato a sostare nel tratto sarà quello impegnato nei lavori.
La strada resterà comunque aperta al traffico. L’ordinanza obbliga la ditta a:
-garantire il passaggio ininterrotto dei veicoli e quello dei pedoni in sicurezza;
-lasciare liberi i passi carrabili autorizzati e gli stalli riservati alle persone con disabilità;
-mettere la segnaletica prevista, tenere pulita l’area e, a fine lavori, ripristinare la segnaletica.
La Polizia municipale controllerà che il provvedimento venga rispettato.