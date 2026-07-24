Siracusa, lavori conclusi al Comando della Municipale in via Algeri: trasloco ad agosto

Attualità · Nuova casa

Il nuovo Comando di Polizia Municipale di via Algeri è pronto. Con la determina dirigenziale del 2 luglio scorso, il Settore Manutenzione Patrimonio Immobiliare Comunale ha approvato gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento dell’ex edificio scolastico situato nel quartiere Mazzarona e destinato a diventare la nuova sede del Corpo. Un passaggio che chiude, dal punto di vista tecnico-amministrativo, un iter partito quasi un decennio fa e che l’amministrazione comunale aveva rilanciato lo scorso aprile.

L’intervento rientra nel progetto “Siracusa e le nuove centralità urbane – Le periferie”, approvato con delibera di Giunta nel 2016 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando periferie urbane, con una dotazione complessiva di oltre 13 milioni di euro destinata a nove interventi in aree degradate della città. Tra questi, la trasformazione della ex scuola di via Algeri in presidio di legalità per l’area urbana della Mazzarona.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel 2018 e un successivo aggiornamento nel 2024, l’appalto è stato affidato alla San Francesco S.r.l. di Favara, in avvalimento con la Appalti Tinaglia S.r.l., per un importo di circa 605mila euro. Una perizia di variante, approvata a dicembre 2025 per adeguare l’immobile alle nuove esigenze del Comando, ha rimodulato la spesa complessiva a 697.476 euro, per un costo totale dell’intervento di 870mila euro. I lavori sono stati ultimati il 18 febbraio di quest’anno e il certificato di regolare esecuzione è stato firmato il 10 marzo, con l’ultima determina che liquida ora il credito residuo all’impresa esecutrice.

Concluso il cantiere, restano da completare gli ultimi passaggi prima del trasferimento vero e proprio. Dagli uffici comunali fanno sapere che è stata presentata istanza per l’attivazione dei servizi, internet compreso, con esito atteso entro trenta giorni. Una volta collegate le utenze e ultimati i collaudi, si procederà con il trasloco degli uffici, oggi dislocati nella sede di via del Molo e con una pulizia straordinaria dei nuovi locali. Il trasferimento è previsto per il mese di agosto, con l’obiettivo di rendere la nuova sede pienamente operativa entro settembre. Un trasloco che potrebbe anche comportare qualche piccolo disservizio nelle sue varie fasi di transizione, e proprio per questo gli uffici sono al lavoro per stabilire modalità e tempi per diminuire e provare a rendere nullo ogni tipo di possibile disagio.

La nuova struttura, con spazi maggiori rispetto all’attuale, è distribuita su tre livelli. Il piano terra sarà dedicato agli spazi di front-office aperti al pubblico, mentre negli altri livelli troveranno posto le sezioni operative, una cella di sicurezza e una centrale di videosorveglianza di nuova generazione, realizzata con un finanziamento ministeriale dedicato. Ma la sede di via del Molo non resterà del tutto vuota. Continuerà a ospitare la control room e qualche altro ufficio (presumibilmente l’ufficio Ztl e magari l’Annona).

Da Palazzo Vermexio si sottolinea come si tratti di una struttura più adeguata alle esigenze del Corpo e, soprattutto, di una presenza collocata in un quartiere che necessita della presenza dello Stato: un tassello, insieme agli altri interventi previsti per l’ex scuola di via Algeri, di quel presidio di legalità pensato per l’area della Mazzarona