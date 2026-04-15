Siracusa, lavori della commissione sospesi per assenza dei dirigenti. Scimonelli (Insieme): “situazione intollerabile”

Si apre un nuovo fronte di tensione all’interno del Consiglio comunale dopo la decisione del presidente della IV Commissione, Ivan Scimonelli, di sospendere formalmente i lavori dell’organismo consiliare.

Alla base della scelta, come spiegato dallo stesso Scimonelli, ci sarebbe la “assenza sistematica dei dirigenti” alle sedute convocate. Una situazione definita “intollerabile” e non più riconducibile a semplici disguidi organizzativi.

Secondo il presidente, infatti, si tratterebbe di un comportamento ripetuto che finisce per compromettere il ruolo stesso delle commissioni, impedendo di fatto lo svolgimento delle funzioni di controllo e indirizzo attribuite al Consiglio comunale. “Convocare commissioni senza interlocutori significa prendere in giro i consiglieri e, soprattutto, i cittadini”, ha dichiarato.

Per questo motivo è stata avanzata la richiesta di un tavolo chiarificatore urgente che coinvolga i vertici amministrativi e politici dell’ente: Direttore Generale, Segretario Generale, Sindaco, Presidenza del Consiglio e Capigruppo. L’obiettivo è chiarire se vi sia la volontà da parte dell’amministrazione di garantire il corretto funzionamento delle commissioni consiliari.

Nel frattempo, la linea annunciata è netta: nessuna ulteriore convocazione finché non saranno ristabilite condizioni ritenute adeguate. Scimonelli parla apertamente di commissioni “svuotate di senso” e avverte: “Se qualcuno pensa che il Consiglio comunale sia un fastidio da aggirare, ha sbagliato indirizzo”.