Siracusa, lavori di messa in sicurezza di un immobile in via Malta: si va verso la riapertura della preferenziale

Sono stati avviati nei giorni scorsi a Siracusa i lavori di messa in sicurezza di un immobile situato tra via Malta e via Rodi, a seguito di criticità strutturali che hanno reso necessario un intervento urgente. Già nelle scorse settimane il Comune aveva disposto, in via precauzionale, la parziale chiusura della corsia preferenziale di via Malta e l’interdizione di un tratto di via Rodi, dove insiste lo stesso edificio interessato dai lavori.

Il provvedimento scaturisce dalle relazioni tecniche del Servizio Viabilità e del Settore Protezione Civile, che hanno evidenziato condizioni di “grave pregiudizio statico” della copertura dell’immobile, in particolare tra i civici 14 e 15 di via Rodi. Da qui la necessità di adottare un’ordinanza per tutelare la pubblica incolumità e regolamentare la circolazione veicolare.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’interdizione al traffico della corsia preferenziale di via Malta, nel tratto compreso tra via Nino Bixio e via Messina e il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in via Rodi, nello stesso tratto.

Nel frattempo, sono già in corso le operazioni di messa in sicurezza con l’installazione di reti di protezione per evitare la caduta di calcinacci dal cornicione dell’edificio.

Una volta conclusi gli interventi, sarà possibile ripristinare la normale viabilità, con la riapertura della corsia preferenziale di via Malta e del tratto interessato di via Rodi. Un passaggio importante per alleggerire il traffico in ingresso verso Ortigia, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi previsto durante le festività pasquali.

“Spero che i lavori possano procedere in modo celere così da garantire sia la totale messa in sicurezza dello stabile, sia il passaggio delle vie sulle quali lo stesso è ubicato – afferma il delegato del quartiere Ortigia, Raffaele Grienti -. Questo porterà ad una migliore viabilità sul tratto interessato di via Rodi, dove si potrà tornare a parcheggiare, ma anche alla riapertura della corsia preferenziale su via Malta, utilissima per smaltire il traffico in entrata in Ortigia”.