Siracusa, lavori edili all’ospedale “A. Rizza”. L’Asp: “interventi immediati per rimuovere i disagi”

In merito alle segnalazioni pubblicate da alcuni organi di stampa relative alla presenza di polvere in alcune aree comuni dell’ospedale “A. Rizza”, l’Asp di Siracusa porge innanzitutto le proprie scuse all’utenza per i possibili disagi arrecati che sono riconducibili a interventi necessari e urgenti di compartimentazione del vano scala e al completamento dell’impianto idrico antincendio, attività fondamentali per garantire la sicurezza della struttura.

L’Azienda è intervenuta con tempestività non appena è stata ricevuta la segnalazione. La Direzione Medica di Presidio ha immediatamente preso in carico la lamentela di un utente nell’area esterna agli ambulatori di Dermatologia, provvedendo allo spostamento delle persone in aree sicure e protette.

Contestualmente è stata emanata con carattere di immediata esecutività una specifica disposizione di servizio che impone alla ditta esecutrice l’obbligo di separazione ermetica delle aree di cantiere dai percorsi sanitari e sono state prescritte ulteriori misure tecniche per l’abbattimento delle polveri, tra cui l’uso di barriere fisiche, sistemi di aspirazione integrata e la garanzia di una pulizia straordinaria e costante delle zone limitrofe al cantiere.

La Direzione Medica ha richiesto il massimo rigore nel coordinamento delle attività per evitare interferenze con l’attività assistenziale, specialmente per i pazienti più fragili, riservandosi di concordare fasce orarie specifiche per le lavorazioni più impattanti al fine di minimizzare il disturbo.

Il Tecnico di Presidio è stato incaricato di sovrintendere costantemente alle attività per assicurare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e igiene. L’Amministrazione ha già avvertito la ditta incaricata che ogni inadempienza o mancata corretta gestione delle misure di sicurezza comporterà l’addebito di eventuali danni e la possibile sospensione dei lavori.

L’Asp di Siracusa ribadisce il proprio impegno costante nel vigilare affinché i lavori di miglioramento strutturale, seppur necessari, non compromettano la qualità dell’assistenza e il benessere dei pazienti. Si ricorda agli utenti che per qualsiasi segnalazione è disponibile il canale istituzionale dell’Ufficio Relazioni con il pubblico contattabile in presenza, al n. 0931312525 e a mezzo email all’indirizzo urp.siracusa@asp.sr.it.