Siracusa, lavori Enel in via Modica: strada ristretta e divieto di sosta

Attualità · dal 3 al 20 novembre

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Dal 3 al 20 novembre cambia la viabilità in via Modica, a Siracusa, per alcuni lavori sulla rete elettrica. Lo prevede una ordinanza dirigenziale del settore Mobilità e Trasporti del Comune.

Dalle 6 di martedì 3 novembre alle 18 di venerdì 20 novembre, nel tratto tra i civici 60 e 64, la carreggiata sarà ristretta. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. Il divieto non vale per i mezzi impegnati nel cantiere.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Reitano Srl per conto di Enel Distribuzione. Prevedono la realizzazione di una nuova linea interrata di media tensione per alimentare una nuova cabina elettrica. Verrà realizzata anche una linea interrata di bassa tensione per allacciare un utente alla rete. Alla fine dei lavori il manto stradale sarà ripristinato.

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L’ordinanza impone alla ditta di garantire senza interruzioni il passaggio dei veicoli e quello dei pedoni in sicurezza. Dovrà anche lasciare liberi gli accessi ai passi carrabili autorizzati e assicurare l’uso dei parcheggi riservati alle persone con disabilità.