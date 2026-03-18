Siracusa, lavori in Ortigia: chiusa via delle Giudecca e divieto di sosta in passeggio Adorno

Divieto di transito in via delle Giudecca, in Ortigia, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale. Il provvedimento, emesso dal settore Mobilità e trasporti, sarà in vigore fino a venerdì 27 marzo, esclusi i sabati e le domeniche, e riguarda il tratto compreso tra via Maestranza e via Logoteta.

L’ordinanza prevede, inoltre, l’inversione del senso di marcia nell’ultimo tratto di via della Giudecca, che dovrà essere percorsa da via Larga a via Logoteta, da dove i mezzi dovranno poi indirizzarsi verso via Roma.

Sempre in Ortigia e sempre negli stessi giorni, sarà vietata la sosta su entrambi i lati del passeggio Adorno per consentire i lavori di rifacimento dei pilastri lungo il marciapiede.