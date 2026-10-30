Siracusa, lavori in Piazza Santa Lucia: acqua sospesa alla Borgata dalle 11 per 2 ore

Attualità · Servizio idrico

Aretusacque, società che gestisce il servizio idrico a Siracusa comunica che oggi, a partire dalle 11, sarà necessario procedere alla temporanea sospensione dell’erogazione idrica nel quartiere Borgata per consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione e ammodernamento della rete idrica in Piazza Santa Lucia.

L’interruzione del servizio avrà una durata stimata di circa 2 ore. L’intervento si rende necessario in quanto il tratto di rete è caratterizzato da impiantistica particolarmente datata. E’ prevista sia la riparazione della condotta interessata dal guasto, ma anche un’opera di riqualificazione dello snodo idraulico, attraverso la posa di nuove saracinesche di sezionamento e il rifacimento completo delle apparecchiature di manovra e controllo.

L’obiettivo dei lavori è aumentare l’affidabilità della rete, migliorare la gestione operativa delle future manutenzioni e ridurre al minimo i disagi per le utenze in caso di eventuali interventi successivi.

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Al termine delle attività potranno verificarsi temporanei fenomeni di abbassamento della pressione o lievi alterazioni dell’acqua erogata, che tenderanno a normalizzarsi spontaneamente nel corso delle ore successive.

Aretusacque si scusa per i disagi arrecati e ringrazia cittadini per la collaborazione e la comprensione, assicurando il massimo impegno per completare le lavorazioni nel più breve tempo possibile.