Siracusa, lavori in una struttura alberghiera: cambia la viabilità in via Vittorio Veneto

Martedì 14, giovedì 16 e martedì 21 luglio, il tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Resalibera e via Mirabella, a causa di lavori in un albergo, sarà chiuso al traffico dalle ore 6,30 alle 9,30. Sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.

Di conseguenza, l’ordinanza del settore Mobilità del Comune di Siracusa prevede che le auto che percorrono via Vittorio Veneto, giunti all’altezza di largo Forte san Giovannello, dovranno svoltare a sinistra e tornare indietro. Anche i mezzi in uscita da via Resalibera gireranno a sinistra e potranno percorrere via Vittorio Veneto contromano fino a largo Forte san Giovannello.

Sempre martedì 14 luglio, ma dalle 17 a mezzanotte, sarà chiuso al traffico e alla sosta il tratto di via Nizza compreso tra via Maestranza e Belvedere san Giacomo. Il provvedimento è stato preso per consentire l’inaugurazione del Museo d’arte antica africana.