Siracusa, lavori in via Elorina: fino a venerdì strada chiusa nelle ore notturne

Inizieranno stasera, per concludersi venerdì mattina (10 luglio), i lavori di manutenzione stradale straordinaria in via Elorina, nel tratto compreso tra largo Emanuele Scieri e piazzale Guglielmo Marconi.

L’intervento avverrà solo di notte, dalle 22 fino alle 6 del giorno dopo. Durante le ore di cantiere, nella strada saranno vietati la sosta e il transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell’ordine.