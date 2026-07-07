Siracusa, cosa va e cosa non va: ne parliamo con il sindaco Italia

Ospite in studio il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia

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Siracusa, lavori in via Elorina: fino a venerdì strada chiusa nelle ore notturne

L’intervento avverrà solo di notte, dalle 22 fino alle 6 del giorno dopo

L’intervento avverrà solo di notte, dalle 22 fino alle 6 del giorno dopo

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Inizieranno stasera, per concludersi venerdì mattina (10 luglio), i lavori di manutenzione stradale straordinaria in via Elorina, nel tratto compreso tra largo Emanuele Scieri e piazzale Guglielmo Marconi.

L’intervento avverrà solo di notte, dalle 22 fino alle 6 del giorno dopo. Durante le ore di cantiere, nella strada saranno vietati la sosta e il transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell’ordine.


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