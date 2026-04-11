Siracusa, lavori in viale Teocrito: opposizione chiede sconti Tari per commercianti

Disagi crescenti e proteste sempre più diffuse per i lavori di messa in sicurezza del canale San Giorgio, in corso da mesi lungo viale Teocrito. A denunciare una situazione ormai “insostenibile” sono i consiglieri comunali di opposizione, che chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione.

Tra i firmatari della richiesta figurano, Damiano De Simone, Cosimo Burti, Luigi Gennuso, Alessandra Barbone, Leandro Marino, Toti La Runa, Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo, Paolo Cavallaro, Paolo Romano, Ivan Scimonelli, Francesco Vaccaro e Daniela Rabbito.

Nel mirino, in particolare, l’impatto dei cantieri sulle attività commerciali e artigianali della zona. I consiglieri chiedono l’applicazione dell’articolo 31, comma 1, del regolamento TARI, che prevede una riduzione del 50% della tariffa per le attività situate in strade interessate da lavori pubblici e, di fatto, precluse al traffico.

“È inaccettabile che i commercianti debbano pagare il prezzo più alto per interventi che si sono protratti troppo a lungo”, dichiarano i consiglieri di opposizione, sottolineando come la carenza di parcheggi, la presenza di corsie ciclabili non integrate e i disagi alla circolazione stiano scoraggiando la frequentazione dell’area.

Ma la critica si estende anche alla gestione complessiva dei lavori pubblici. “Non è solo una questione economica – spiegano – ma di programmazione. I cantieri devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo l’impatto su cittadini e imprese”.

Da qui la richiesta di un cambio di passo: “Serve una visione più ampia, che tenga conto dei riflessi sulla vita quotidiana. Anche questo significa costruire una città vivibile e sostenibile”.

Una presa di posizione netta, che riaccende il confronto politico sulla gestione dei cantieri in città e sulle misure di sostegno alle attività economiche penalizzate dai lavori.