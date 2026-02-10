Siracusa, lavori in zona Plemmirio: possibile riduzione idrica

Siam comunica che, nella giornata di oggi, le nostre squadre tecniche provvederanno alla sostituzione del gruppo di pompaggio del campo pozzo denominato “Carrozziere”, che serve il serbatoio Plemmirio.
Tale intervento comporterà una riduzione del regolare livello del servizio idrico già da questa mattina e fino a tutta la giornata di oggi (salvo imprevisti) nelle seguenti zone: Plemmirio, Isola, Via Lido Sacramento, Capo Murro di Porco, Via Mallia e Aree limitrofe.
