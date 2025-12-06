Ultime news

Ufficio transizione energetica

Siracusa, lavori nei sottoservizi: via Luigi Monti al buio per alcuni giorni

Un tratto di via Luigi Monti

L’illuminazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile, entro pochi giorni dalla conclusione delle attività tecniche

L’Ufficio Transizione Energetica del Comune di Siracusa fa sapere che, a causa di interventi tecnici in corso sui sottoservizi presenti in via Luigi Maria Monti, l’illuminazione pubblica della zona resterà temporaneamente spenta per alcuni giorni.

I lavori, necessari per garantire la sicurezza e la piena funzionalità delle infrastrutture, potrebbero creare occasionali disagi, per i quali gli uffici si scusano anticipatamente. L’illuminazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile, entro pochi giorni dalla conclusione delle attività tecniche.


