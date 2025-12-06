Siracusa, lavori nei sottoservizi: via Luigi Monti al buio per alcuni giorni

L’Ufficio Transizione Energetica del Comune di Siracusa fa sapere che, a causa di interventi tecnici in corso sui sottoservizi presenti in via Luigi Maria Monti, l’illuminazione pubblica della zona resterà temporaneamente spenta per alcuni giorni.
I lavori, necessari per garantire la sicurezza e la piena funzionalità delle infrastrutture, potrebbero creare occasionali disagi, per i quali gli uffici si scusano anticipatamente. L’illuminazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile, entro pochi giorni dalla conclusione delle attività tecniche.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni