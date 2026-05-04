Siracusa, lavori notturni in viale Paolo Orsi, così cambia la viabilità

Fino a venerdì prossimo (8 maggio) il viale Paolo Orsi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che si svolgeranno nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. L’intervento si svolgerà in tre fasi e per ciascuna di esse, su decisione del settore Mobilità e trasporti, ci saranno modifiche alla viabilità.

​Nelle prima fase sarà vietato il transito e la sosta nel tratto compreso tra viale Ermocrate e viale Giuseppe Agnello. I mezzi che percorrono viale Paolo Orsi verso viale Ermocrate, giunti all’altezza di viale Agnello avranno l’obbligo di svoltare e destra oppure potranno invertire il senso di marcia utilizzando la rotatoria.

​Successivamente sarà chiuso il tratto tra viale Agnello e via Cavallari. I veicoli diretti in corso Gelone, all’altezza di viale Agnello dovranno svoltare a sinistra per percorrerlo oppure, imboccando la rotatoria, potranno tornare indietro.

​Nella terza fase, sarà proibito ai mezzi il tratto compreso tra via Cavallari e largo Gilistro e sarà chiusa la porzione di via Tevere tra via Po e viale Paolo Orsi. I veicoli diretti in corso Gelone, superata la rotatoria di viale Agnello, dovranno svoltare a destra imboccando via Besento. Quelli che percorrono via Cavallari potranno prendere viale Paolo Orsi solo girando a destra. Infine, che si trova in corso Gelone, all’incrocio con viale Paolo Orsi dovrà proseguire dritto verso viale Teracati.