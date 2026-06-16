Siracusa, lavori per l’illuminazione in via Panico e Teti: come cambia la mobilità

Sono cominciati ieri (15 giugno), per concludersi giorno 26, i lavori per la realizzazione e il completamento dell’illuminazione pubblica in via Giuseppe Panico e in via Teti a Fontane

Bianche.

Per tutto il periodo, nel primo caso sarà vietata la sosta nei tratti man mano interessati dalle opere mentre in via Teti sarà proibito il transito dei mezzi nel tratto compreso tra via della Madonna e via Eumenidi. Il divieto sarà in vigore dalle ore 7,30 alle 17,30 e comunque non interesserà il traffico locale.

L’ordinanza, emessa dal settore Mobilità e trasporti, dà alla Polizia municipale la possibilità di modificare la circolazione se le circostanze lo rendessero necessario.