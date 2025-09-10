Finita l'estate, ci si appresta a una nuova stagione

Mobilità

Siracusa, lavori pubblici in Ortigia: cambia la mobilità

Il settore Mobilità ha emesso due ordinanza in vigore dalla prossima settimana

Una veduta dall'alto dell'isola di Ortigia

Per permettere l’esecuzione di sicurezza di alcuni lavori, il settore Mobilità ha emesso due ordinanza in vigore dalla prossima settimana.

Dal 15 al 29 settembre, dalle 7 alle 16.30, in via delle Carceri Vecchie, disposto il divieto di transito anche per i veicoli muniti di pass e per gli autorizzati.

Inoltre in via Picherali, per i veicoli autorizzati a transitare per via delle Carceri Vecchie, viene istituito il senso unico alternato regolamentato da due movieri posizionati all’ingresso e all’uscita dalla via

Nei giorni 15, 16 e 17 settembre, dalle 8 alle 16 in via Mirabella, nel tratto interposto tra piazzetta del Carmine e via Vittorio Veneto, istituito il divieto di transito. Analogo divieto di transito anche in via Gargallo, nel tratto interposto tra via dei Mergulensi e via Vittorio Veneto. I veicoli in transito su via Mirabella, giunti in corrispondenza dell’intersezione con piazzetta del Carmine, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima e proseguire per via San Pietro. I veicoli provenienti da via dei Mergulensi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Gargallo, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima.


