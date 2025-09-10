Siracusa, lavori pubblici in Ortigia: cambia la mobilità

Per permettere l’esecuzione di sicurezza di alcuni lavori, il settore Mobilità ha emesso due ordinanza in vigore dalla prossima settimana.

Dal 15 al 29 settembre, dalle 7 alle 16.30, in via delle Carceri Vecchie, disposto il divieto di transito anche per i veicoli muniti di pass e per gli autorizzati.

Inoltre in via Picherali, per i veicoli autorizzati a transitare per via delle Carceri Vecchie, viene istituito il senso unico alternato regolamentato da due movieri posizionati all’ingresso e all’uscita dalla via

Nei giorni 15, 16 e 17 settembre, dalle 8 alle 16 in via Mirabella, nel tratto interposto tra piazzetta del Carmine e via Vittorio Veneto, istituito il divieto di transito. Analogo divieto di transito anche in via Gargallo, nel tratto interposto tra via dei Mergulensi e via Vittorio Veneto. I veicoli in transito su via Mirabella, giunti in corrispondenza dell’intersezione con piazzetta del Carmine, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima e proseguire per via San Pietro. I veicoli provenienti da via dei Mergulensi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Gargallo, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima.