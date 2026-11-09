Siracusa, lavori su condotta di Tremilia: possibili disagi idrici da Pizzuta a Mazzarrona

Attualità · Aretusacque

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L’attività, programmata con inizio alle 12, consentirà la riattivazione dell’alimentazione proveniente dal pozzo della zona Tremilia attraverso un intervento tecnico particolarmente complesso che prevede la demolizione di un pozzetto esistente, la messa a nudo della condotta DN600, il successivo svuotamento della tubazione, l’installazione di una fascia di riparazione e la rimessa in esercizio dell’infrastruttura.

Per ridurre al minimo i tempi di esecuzione e gli eventuali disagi per l’utenza, saranno impiegate contemporaneamente più squadre operative. La durata dell’intervento è stimata in circa tre ore.

Durante le lavorazioni potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione o fenomeni di mancata erogazione nelle zone di: Pizzuta, Scala Greca, Santa Panagia, Zecchino, Grottasanta, Tunisi, Mazzarrona e nelle aree limitrofe.

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Aretusacque si scusa per gli eventuali disagi e assicura il massimo impegno nel completamento delle attività nel più breve tempo possibile, fornendo tempestivi aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sul ripristino delle normali condizioni di esercizio del servizio.