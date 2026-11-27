Attualità · aretusacque

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È in corso un intervento urgente di riparazione sulla condotta idrica DN 250 ubicata in Viale Epipoli, a Siracusa. Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e garantire la corretta riparazione della rete, Aretusacque ha ritenuto necessario procedere alla temporanea riduzione dell’erogazione idrica nella zona di Villaggio Miano.

Le squadre operative sono sul posto e concluderanno l’intervento nel più breve tempo possibile. Il ripristino dei flussi idrici è previsto per le 14 di oggi.