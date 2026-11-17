Attualità · Fino a 18 dicembre

Nuove limitazioni alla circolazione lungo la pista ciclabile Rossana Maiorca di Siracusa, interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Il Comune ha disposto il divieto temporaneo di transito, anche pedonale, dal 19 novembre al 18 dicembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.

La misura è contenuta nell’ordinanza dirigenziale numero 658 del 16 novembre, emanata dal settore Mobilità e Trasporti a seguito della richiesta presentata dalla direzione dei lavori.

Il provvedimento prevede il divieto di transito all’interno della pista ciclabile durante gli orari indicati, con la sola eccezione dei veicoli impegnati nelle attività di cantiere. La chiusura interesserà quindi anche chi utilizza abitualmente il percorso per passeggiare, correre o svolgere attività fisica.

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L’impresa incaricata dovrà delimitare le aree di intervento e predisporre la necessaria segnaletica, garantendone la corretta manutenzione per tutta la durata dei lavori. Dovrà inoltre assicurare l’accesso e l’uscita dei veicoli dei residenti e mantenere le aree non interessate dalle lavorazioni libere da polveri e detriti, così da tutelare la sicurezza degli utenti.

Al termine degli interventi sarà necessario ripristinare integralmente il manto stradale e la segnaletica, sia verticale sia orizzontale.

L’ordinanza disciplina anche l’eventualità di ritardi o imprevisti che impediscano di rispettare i tempi previsti. In questo caso i lavori dovranno essere sospesi, con la rimozione del cantiere e il ripristino delle condizioni originarie. L’eventuale ripresa degli interventi richiederà un nuovo provvedimento.

Le limitazioni diventeranno operative con l’installazione della segnaletica prevista, mentre alla Polizia municipale spetterà vigilare sul rispetto delle disposizioni.