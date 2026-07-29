Siracusa, l’avvocato Aldo Ganci aderisce a Futuro Nazionale

Politica · L'ingresso

Prosegue il percorso di crescita di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal Generale Roberto Vannacci. A rafforzare la presenza del partito nel territorio siracusano è l’adesione dell’avvocato Aldo Ganci, noto penalista, da sempre impegnato nel sociale e figura storica della destra siracusana, già coordinatore provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno.

L’ingresso dell’avvocato Ganci rappresenta un ulteriore tassello nel processo di radicamento di Futuro Nazionale a Siracusa e provincia, portando al movimento competenza, esperienza e una profonda conoscenza del territorio, elementi fondamentali per affrontare le sfide politiche e amministrative dei prossimi anni. A esprimere grande soddisfazione è Giuseppe Giganti, referente del Comitato Siracusa 227: “Sono veramente felice dell’adesione dell’avvocato Aldo Ganci a Futuro Nazionale e nel nostro comitato. Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto politico. Parliamo di un professionista stimato e di una personalità che ha sempre dimostrato attenzione verso il territorio e la comunità siracusana. Sono certo che la sua esperienza e il suo contributo saranno determinanti per la crescita di Futuro Nazionale nella città di Siracusa e in tutta la provincia. Continuiamo a costruire una squadra composta da donne e uomini di qualità, accomunati dalla volontà di offrire ai cittadini una proposta politica seria, credibile e concreta”.