Siracusa, le attività per i 20 anni della mensa parrocchiale del Pantheon

Giorni attesi dalla Comunità parrocchiale del Pantheon di Siracusa in occasione del ventennale dall’istituzione della mensa per i fratelli meno fortunati della Parrocchia, con oltre 200 assistiti continuativi per servizio di distribuzione dei pacchi e una media di cinquanta pasti per il servizio mensa.

Giovedì 27 novembre si è tenuta una tavola rotonda, patrocinata dal Comune di Siracusa, per riflettere sulle nuove povertà ai giorni nostri, con un’analisi sugli attuali dati critici, con quasi il 10 % della popolazione residente in Italia che vive quotidianamente condizioni di povertà accertata.

I lavori sono stati introdotti dal parroco don Massimo Di Natale che ha presentato gli appuntamenti che vedranno una settimana di festa con momenti di riflessione, preghiera, testimonianze e ascolto.

Il direttore della Caritas diocesana di Siracusa, Ettore Ferlito ha presentato i dati attuali riportati nel Rapporto Povertà 2025 “Fuori campo, lo sguardo della prossimità” della Caritas Italiana. Da un confronto dei numeri di 15 anni fa (2010), è emerso come sia profondamente cambiata la platea di persone in condizioni di assoluta povertà, con la nascita di nuove forme di povertà, meno diffuse e riconosciute. Prima si idealizzava il concetto di povertà associandolo quasi esclusivamente a fattori squisitamente reddituali ed economici, oggi, invece, la situazione si aggrava con uno svantaggio sociale, basti pensare alla mancanza di una dimora, presenza di disturbi psichici, dipendenze, violenza e isolamento.

Il secondo intervento è stato quello di Marco Zappulla, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa, che ha spiegato come oggi, la politica locale, si sia dovuta adeguare a queste grandi criticità. Sono stati infatti creati servizi sul territorio che riescono a rispondere a esigenze quasi istantanee, grazie alla collaborazione di partner sociali, associazioni e volontari che operano su tutto il territorio per migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini meno fortunati, tra cui il “pronto intervento sociale”, con un numero verde (800 121617), attivo 24 ore su 24, per chiedere supporto, ascolto, consulenza, o semplicemente per i servizi di prima necessità come mangiare o l’igiene personale, garantendo quindi un’adeguata sicurezza per ogni cittadino, in modo da farlo sentire semplicemente meno solo.

Spazio anche alle testimonianze dei volontari che operano al Pantheon e in altre realtà della nostra Arcidiocesi e varie associazioni. In questa occasione è stato presentato il logo della mensa del Pantheon, che opera tutti i giorni a pranzo, senza riserve e senza sosta, compresi i giorni festivi, con volontari accomunati dallo stesso minimo comune denominatore: “esserci per l’altro, per il meno fortunato, per il più bisognoso”. Il logo è frutto di un concorso interno con il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Superiore “Alessandro Rizza” di Siracusa. Aurora Fazio della classe 4AW è stata premiata con una tavoletta grafica con la motivazione di aver saputo meglio rappresentare i valori fondanti della mensa: carità, accoglienza e volontariato.

Venerdì 28 novembre è stato istituito un momento di riflessione sull’esortazione apostolica “Dilexi te” sull’amore verso i poveri del Santo padre, papa Leone XIV, dopo la celebrazione eucaristica delle 18.30.

Sabato 29 novembre, la messa di ringraziamento alle 18.30 per quanto vissuto in tutti questi vent’anni di volti, sguardi di disperazione ma anche di gioia e speranza anche solo per una piccola attenzione e un pasto caldo, e a seguire, gran finale, con il concerto del Corpo Musicale “Città di Siracusa” diretto dal Maestro Michele Pupillo.