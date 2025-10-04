Ultime news

Incontro salone della parrocchia “Madre di Dio”

Siracusa, le comunità energetiche come proposta per le Diocesi

Si tratta della quarta iniziativa promossa dall'Arcidiocesi nell'ambito del mese del Creato sul tema "Semi di pace e di speranza"

La locandina del mese del Creato

Si tratta della quarta iniziativa promossa dall'Arcidiocesi nell'ambito del mese del Creato sul tema "Semi di pace e di speranza"

Questa mattina, sabato 4 ottobre, con inizio alle 10, nel salone della parrocchia “Madre di Dio” (viale Santa Panagia) a Siracusa, ultimo appuntamento per il mese del Creato. Si parlerà di comunità energetiche come proposta per le diocesi.

“Kick off meeting” è il titolo dell’incontro al quale interverranno l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto; don Giuliano Salvina, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso della Cei; don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali ed il lavoro della Cei; la prof.ssa Marisa Meli, docente di Diritto privato all’università di Catania; l’ing. Andrea Noè dell’Ufficio per i Beni culturali e l’edilizia di culto dell’Arcidiocesi di Siracusa.

A moderare i lavori sarà don Santo Fortunato, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Siracusa. Sarà presente don Claudio Magro, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro dell’Arcidiocesi. Si tratta della quarta iniziativa promossa dall’Arcidiocesi nell’ambito del mese del Creato sul tema “Semi di pace e di speranza” dopo la conversazione sulla “Laudato si”, la passeggiata immersiva alla Tonnara di Santa Panagia, la conversazione ecumenica ed interreligiosa con i rappresentanti islamici e buddisti.

Il cammino della Diocesi continuerà con il secondo incontro di “Sentieri di pace”, mercoledì 15 ottobre alle ore 18.30, nel salone della chiesa Sacra Famiglia in viale dei Comuni a Siracusa, con la docente Giulia Grillo su “Percorsi di educazione alla risoluzione non violenta dei conflitti”.


