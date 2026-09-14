Siracusa, le dimissioni della Vasques: “il mio impegno per il territorio non si ferma qui”

Politica · Giunta

“Desidero ringraziare sinceramente il sindaco Francesco Italia per la fiducia che ha riposto in me affidandomi compiti così delicati per la nostra comunità. Esprimo la mia profonda gratitudine anche a tutti i colleghi assessori e al personale degli uffici comunali, con i quali ho condiviso mesi di intenso e proficuo lavoro, sempre orientato al bene comune e al servizio dei cittadini di Siracusa. Concludo questo percorso con la serenità di chi ha operato con il massimo impegno istituzionale”. Queste le parole di Palma Daniela Vasques dopo le dimissioni da assessore comunale alla Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Servizi demografici ed elettorali e Rapporti con i consumatori.

“Il mio impegno a favore del territorio, tuttavia, non si ferma qui – conclude –: manterrò salda la mia promessa di cittadinanza attiva, continuando a offrire il mio contributo civile e sociale e restando a disposizione della comunità siracusana e del gruppo”.





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Si attende a breve, orma, il rimpasto in Giunta. Al momento l’unica certezza è il subentro di Giovanna Porto che prenderà le deleghe alle Politiche sociali oggi affidare a Marco Zappulla, che dovrebbe ottenere altre rubriche.