Siracusa, le foto di Luca Scamporlino in mostra dal 23 aprile

“Siracusa: il Mare, la Storia, il Sogno” è una mostra che vuole celebrare Aretusa, la città antica, il parco della Neapolis, il territorio circostante, il mare e la storia, l’estetica del paesaggio in una commistione unica, che passa dalla natura alla cultura attraverso la magia e la bellezza delle foto di Luca Scamporlino. L’inaugurazione della mostra avverrà giovedì, 23 aprile 2026, ore 17:30. E’ previsto, in occasione della prima apertura, un intervento di Giuseppe Carrubba, noto ed apprezzato storico dell’arte.

Organizzata dalla Pro Loco, promossa dalla Soprintendenza, dal Comune di Siracusa, Settore Cultura e Turismo, è la mostra fotografica che prende il titolo “Siracusa: il Mare, la Storia, il Sogno” che, dal 23 aprile al 31 luglio 2026, verrà ospitata all’ipogeo di Piazza Duomo a Siracusa. Troveranno collocazione nella famosa location ben 26 foto, che ritraggono lo splendore di ambienti naturali, di architetture, la geografia e lo spazio di luoghi, il mare ed il cielo che l’autore, il fotografo Luca Scamporlino, ha potuto registrare con il proprio occhio attento e curioso e con lo sguardo profondo, per cui scatti di grande spessore sono fluiti in camera bianca, con i quali l’artista intende trasmettere una visione esemplare dei siti, evidenziandone la dimensione poetica.

Giuseppe Carrubba, in qualità di critico d’arte e curatore indipendente, ha scritto dell’artista in mostra: “I paesaggi di Luca Scamporlino, artista e fotografo di grande rigore nella sua ricerca estetica, rappresentano connessioni e suggestioni con lo spirito dei luoghi, in cui la fenomenologia del gesto fotografico è una scrittura di luce che fa esperienza di una condizione di ascolto e meditazione. La sua formazione accademica, raffinata da una pratica del “segno” pittorico, viene trasferita nel nuovo utilizzo della fotocamera che ora genera visioni e sguardi sulla realtà, sulla storia e sulla natura, dove il mare è linea di confine, immaginazione e sogno.”.

La mostra osserverà i seguente orari: venerdì, sabato e domenica, 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00.