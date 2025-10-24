Siracusa, le notifiche dei verbali del Codice della strada tramite Pec anche ai privati iscritti a Inad

I cittadini che hanno registrato il proprio domicilio digitale sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (Inad) potranno ricevere tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) le notifiche relative agli accertamenti delle violazioni amministrative in materia di Codice della Strada.

Questa innovazione permette al Comando di Siracusa di comunicare in modo più rapido, sicuro e trasparente, e offre ai cittadini un vantaggio concreto: l’abbattimento dei costi di notifica cartacea, che normalmente comprendono le spese di stampa, spedizione e recapito postale.

Chi utilizza il domicilio digitale, infatti, non sostiene più tali costi, poiché tutte le comunicazioni arrivano direttamente nella propria casella PEC, con pieno valore legale e tracciabilità immediata.

L’adozione del sistema digitale garantisce inoltre tempi più rapidi di consegna dei documenti, certezza della ricezione e un minore impatto ambientale, grazie alla riduzione dell’uso di carta e alla diminuzione dei viaggi dei messi notificatori.

Per chi non ha ancora un domicilio digitale, le notificazioni continueranno a essere effettuate con le modalità tradizionali. Iscriversi all’Inad è semplice e gratuito: collegarsi al sito ufficiale Inad; cliccare su attiva il domicilio digitale; accedere con Spid, Cie o Cnd. Inserire la propria casella PEC personale e confermare i dati richiesti. In pochi minuti, il proprio domicilio digitale sarà attivo e valido per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali dalle Pubbliche Amministrazioni.