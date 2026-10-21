Siracusa, le opposizioni: “azzerare la Giunta non basta, possibile la sfiducia”

Politica · Nexus

L’azzeramento della Giunta e dell’ufficio di staff (non del capo di Gabinetto) deciso dal sindaco Francesco Italia dopo l’inchiesta Nexus non basta alle opposizioni. Anzi, per dodici consiglieri comunali rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che, nelle loro intenzioni, dovrà coinvolgere anche i vertici amministrativi di Palazzo Vermexio. E sul tavolo resta l’ipotesi di una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino.

A sottoscrivere il documento sono Alessandra Barbone, Cosimo Burti, Damiano De Simone, Marco Greco, Salvatore La Runa e Leandro Marino per Forza Italia; Paolo Cavallaro e Paolo Romano per Fratelli d’Italia; Angelo Gredo, Massimo Milazzo e Sara Zappulla per il Partito Democratico; Daniela Rabbito per il gruppo misto.

Tra le firme, però, manca il gruppo Insieme, composto dai consiglieri Ivan Scimonelli e Ciccio Vaccaro. Un’assenza che emerge proprio mentre una parte delle opposizioni prova a costruire una posizione comune sulla crisi politica di Palazzo Vermexio. Il documento non chiarisce se i due consiglieri condividano le richieste avanzate dai colleghi o abbiano scelto di mantenere una posizione autonoma.

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I 12 consiglieri rivendicano l’azzeramento dell’esecutivo come una “prima, importante vittoria delle opposizioni”. Una lettura politica della decisione del sindaco, che i firmatari attribuiscono anche alle richieste avanzate dopo l’emergere dell’inchiesta. Ma il punto centrale della nota è soprattutto ciò che viene chiesto adesso all’amministrazione.

Le opposizioni pretendono innanzitutto un intervento sull’apparato dirigenziale del Comune. “Chiediamo una verifica immediata degli incarichi dirigenziali, con particolare attenzione ai settori interessati dall’inchiesta, e l’applicazione delle misure di rotazione straordinaria”, scrivono i consiglieri. Una richiesta che sposta il confronto politico dalla composizione della Giunta al funzionamento della macchina amministrativa e ai meccanismi di controllo interno.

Nel mirino finisce anche la scelta di mantenere in carica un solo assessore, Pierpaolo Coppa, titolare della delega alla legalità e alla trasparenza. “Sorprende, in particolare, che l’unico assessore a rimanere in carica sia proprio quello con delega alla legalità e alla trasparenza, dal quale ci si sarebbe aspettati una puntuale attività di vigilanza e verifica. È legittimo chiedersi quali controlli siano stati effettuati e come siano state esercitate queste responsabilità”.

Le opposizioni chiedono comunque che il sindaco fornisca risposte precise nella seduta del Consiglio comunale prevista per domani, quando sarà chiamato a riferire sulla situazione determinatasi dopo l’operazione Nexus.

Ma il passaggio politicamente più significativo riguarda il futuro dello stesso Italia. Per i dodici consiglieri, infatti, l’azzeramento della Giunta non può tradursi in una semplice redistribuzione delle deleghe o in una ricomposizione degli equilibri della maggioranza: “Deve inoltre essere ben chiaro che l’azzeramento della giunta non può salvare Italia dalle sue responsabilità politiche, che le forze di opposizione intendono rilevare tutte avvalendosi di ogni strumento. Allo stato, quindi, Italia non può pensare di escludere la mozione di sfiducia solo con un semplice switch della giunta”, si legge nel documento.

La prospettiva di una sfiducia resta dunque aperta, anche se la nota non annuncia ancora il deposito di una mozione. Le opposizioni chiedono al sindaco di chiarire se ritenga che esistano le condizioni politiche per proseguire il mandato e quali iniziative intenda adottare per garantire una discontinuità effettiva nell’azione amministrativa, ribadendo il rispetto della presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura.

Il prossimo passaggio sarà quindi il confronto in aula. Perché, al di là della rivendicazione di una prima vittoria politica, le opposizioni mettono sul tavolo questioni ben più impegnative: il ruolo dei dirigenti, i controlli interni, la rotazione degli incarichi e, soprattutto, la possibilità di arrivare a una sfiducia del sindaco. Ci si attende un Consiglio infuocato.