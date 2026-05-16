Siracusa, “Le Tele di Aracne” si aggiudica il Premio Donna e Moda

Assegnati a Milano i riconoscimenti del premio Donna e Moda, giunto alla VI edizione e promosso dal quotidiano Il Foglio con il proprio inserto mensile di cultura e industria, il “Foglio della Moda”, in collaborazione con PwC Italia e con il supporto di Camera Nazionale della Moda, Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda, UNIC, Confartigianato, CNA Moda, SMI-Sistema Moda Italia e Altagamma.

Plebiscito per le Tele di Aracne, l’Accademia sartoriale nata nel 2024 da un’opera di recupero e ri-funzionalizzazione di un immobile confiscato alla mafia a Siracusa, che ha ricevuto il premio nella sezione “Empowerment-Politiche culturali a favore dello sviluppo delle carriere femminili in azienda”.

Riconoscimenti anche per il gruppo Ermenegildo Zegna, con il Premio – Work-family balance e welfare aziendale, e per la sezione C-suite, presenza femminile nei cda e in ruoli apicali, la storica Pelletteria Valentino Orlandi.

A ritirare il Premio Concetta Carbone, ideatrice del progetto, alla presenza del Sindaco di Siracusa, Francesco Italia e Silvia Spadaro, presidente di Ermes Comunicazione, in rappresentanza del partenariato di gestione che vede protagonisti anche Passwork impresa Sociale e Cna Siracusa.

“Le Tele di Aracne, realizzato dal Comune con i fondi del Pon Legalità – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – ha trasformato un bene confiscato alla mafia in un luogo simbolo di rinascita. La gestione di questa Accademia, affidata a un partenariato di imprese, avviene in un’ottica di rivalutazione della Borgata come operazione di marketing territoriale”. Il progetto è stato votato a larghissima maggioranza, con 16 voti su 18, dalla giuria nazionale composta dai rappresentanti delle principali istituzioni della moda, dell’impresa e della cultura italiana.

“Un premio che ci emoziona profondamente – ha commentato Silvia Spadaro, presidente di Ermes Comunicazione – e che riconosce, non solo un percorso imprenditoriale, ma soprattutto una visione: creare un luogo dove creatività, artigianato, cultura e identità femminile possano trasformarsi in opportunità reali, crescita professionale e valorizzazione del talento”.

Ogni ricamo, ogni tessuto, ogni progetto nato dentro Le Tele di Aracne porta con sé storie di donne, competenze tramandate, ricerca artistica e desiderio di costruire un’impresa capace di generare valore umano oltre che economico.

“Grazie a chi continua a credere nel nostro lavoro, nella forza dell’artigianato contemporaneo e nel potere della cultura come strumento di empowerment femminile – ha detto Concetta Carbone – Un grazie speciale e Fabiana Foglietti, curatrice de Il Foglio della Moda, Doriana Marin, Presidente CNA Federmoda e Antonio Franceschini, Direttore CNA Federmoda. Questo premio appartiene a tutte le donne che ogni giorno, con passione e determinazione, intrecciano futuro”.

Protagonisti del progetto Le Tele di Aracne sono giovani appartenenti ai circuiti penali, donne che vivono in Case Protette perché vittime di violenza e soggetti a rischio marginalità. La struttura è attrezzata con un’area didattico-formativa con dieci postazioni di lavoro, un’area espositiva e di vendita ed uno spazio polifunzionale. La missione dell’Accademia sartoriale è di utilizzare il cucito e il saper fare artigiano come strumenti di riscatto, rinascita e reintroduzione sociale.