Sono trascorsi 15 giorni dall’avvio della sperimentazione sulla viabilità in via Concetto Lo Bello, a Siracusa, con la chiusura di un senso di marcia, ma secondo Lealtà e Condivisione non sarebbero ancora chiari gli obiettivi dell’intervento né i criteri utilizzati per valutarne gli effetti.
Il presidente del movimento, Carlo Gradenigo, contesta l’assenza di informazioni sui dati che l’amministrazione comunale starebbe raccogliendo e sugli indicatori che dovrebbero stabilire se la sperimentazione possa essere considerata positiva o, al contrario, fallimentare.
Gradenigo solleva anche un interrogativo sull’eventuale obiettivo dell’intervento, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe legato al recupero di posti auto venuti meno con l’installazione dei paletti lungo il margine esterno di via Lo Bello. Un’ipotesi, sottolinea, che non sarebbe tuttavia suffragata da atti ufficiali.
Secondo il presidente di Lealtà e Condivisione, per recuperare spazio destinato alla sosta si sarebbe potuto intervenire sulle piante rampicanti che da mesi sporgono dalla ringhiera della Cittadella dello Sport, invadendo la banchina, oppure prevedere chiusure temporanee della strada attraverso apposite ordinanze in occasione di eventi sportivi particolarmente partecipati.
Da qui la richiesta di rimuovere immediatamente le transenne e ripristinare la normale circolazione a doppio senso lungo via Concetto Lo Bello, valutando le alternative già indicate.
“Siamo consapevoli delle rimostranze di numerosi cittadini e forze politiche nei confronti di tali transenne e, in assenza di chiare comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale, ne chiediamo la rimozione immediata“, afferma Gradenigo, che invita a riconsiderare l’intervento per ridurre i disagi finora arrecati.