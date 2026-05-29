Siracusa, “Leggére”, concluso con successo il primo ciclo: ultimo appuntamento sabato

Si avvia alla conclusione con un grande riscontro di pubblico il primo ciclo di “Leggére”, l’iniziativa promossa da Arcigay Siracusa che, settimana dopo settimana, ha trasformato il sabato pomeriggio in uno spazio di condivisione, ascolto e confronto attraverso la lettura.

L’esperienza ha coinvolto partecipanti di diverse età e sensibilità, creando un luogo accogliente in cui poter esprimere liberamente emozioni, riflessioni e punti di vista. Un percorso che, secondo gli organizzatori, ha superato ogni aspettativa iniziale.

“Il primo ciclo di ‘Leggére’ è stato molto ben accolto dal pubblico diventando un appuntamento fisso del sabato pomeriggio – dichiara Nicol Oddo – Il nostro obiettivo era creare uno spazio sicuro, sereno e aperto alla condivisione in cui ciascuno potesse esprimere pensieri, emozioni e punti di vista. Le riflessioni nate durante ogni incontro ci hanno offerto nuove chiavi di lettura e ci hanno spinto a mettere in discussione anche le nostre opinioni”.

Oddo ha inoltre ringraziato tutte le persone che hanno partecipato al percorso, annunciando il ritorno dell’iniziativa: “Il successo di questo primo ciclo ci spinge a rinnovarlo per un nuovo appuntamento a fine estate con ancora più motivazione, curiosità e voglia di confrontarsi”.

Soddisfazione anche nelle parole di Nadia Germano, tra le promotrici del progetto: “In Italia si scrive molto e si legge poco, ed è questa la motivazione che ci ha spinto a organizzare ‘Leggére’. Per me è stata non soltanto l’occasione per rileggere bellissimi brani che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo, ma anche la possibilità di esprimere emozioni e punti di vista che troppo spesso non trovano spazio nella frenesia del quotidiano”.

“Con Leggére abbiamo ricreato ogni settimana un ‘tempo sospeso’ durante il quale le persone hanno potuto fermarsi, ascoltare e dare voce a una moderna agorà delle emozioni – aggiunge Germano, che ha voluto ringraziare Armando Caravini e Nicol Oddo – per l’impegno che ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa”.

L’ultimo appuntamento del primo ciclo si svolgerà sabato e sarà dedicato ai temi del sesso, della sessualità, degli stereotipi e dei tabù da sfatare. L’incontro prenderà spunto dal libro Make Love e si avvarrà del supporto della dottoressa Emma Lo Magro, responsabile dello sportello Prisma presso la sede dell’associazione.

“Leggére” tornerà poi in autunno con nuovi titoli e nuovi momenti di confronto, confermando la volontà di Arcigay Siracusa di continuare a promuovere cultura, dialogo e partecipazione attraverso la lettura condivisa.