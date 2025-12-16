Siracusa, legittimo il “decreto bilanciamento” su Ias: il depuratore può continuare l’attività

Il decreto “Bilanciamento” era legittimo. Come anticipato questa mattina da “La Sicilia” con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Siracusa ha annullato l’ordinanza emessa dal Gip il 31 luglio 2024, autorizzando la prosecuzione delle attività del depuratore IAS di Priolo, Isab e Priolo Servizi pur mantenendo il sequestro dell’impianto. La Procura, incassato questo giudizio tecnico sul decreto ministeriale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione sta ora valutando un possibile ricorso in Cassazione.

La decisione arriva al termine di una lunga vicenda giudiziaria che riguarda uno degli impianti più strategici del polo petrolchimico siracusano, quello del depuratore consortile di Priolo che da quasi mezzo secolo tratta i fanghi e i reflui provenienti dalle grandi industrie del polo industriale siracusano. Proprio sulla gestione degli scarichi si fonda l’inchiesta avviata nel 2022, che portò al sequestro dell’impianto con l’ipotesi di disastro ambientale: secondo l’accusa, infatti, il depuratore consortile non svolgeva a dovere il proprio compito, inquinando mare e aria con i reflui e le emissioni in atmosfera

Da qui il sequestro nella primavera del 2022, le accuse per 19 persone fisiche e per 7 persone giuridiche (le grandi committenti su tutte) e il rischio – sbandierato da più parti – che con la chiusura di Ias sarebbe collassato in poco tempo tutto il tessuto industriale circostante.

Proprio per scongiurare questa ipotesi a inizio 2023 era sceso in campo il Governo che, con un decreto aveva dichiarato Ias insieme con la raffineria Isab (nell’occhio del ciclone a causa dell’invasione russa in Ucraina) impianti di interesse “strategico nazionale”. Un cappello statale – molto simile a quello già applicato con l’Ilva di Taranto – a cui era seguito il decreto interministeriale di “Bilanciamento”. Atto fortemente contestato dalla Procura di Siracusa, che fin da subito lo ha giudicato eccessivamente “sbilanciato” nelle sue prescrizioni, in favore della prosecuzione delle attività piuttosto che sulla tutela ambientale. Da qui la decisione del Gip nel luglio 2024 di disapplicare il provvedimento statale e il successivo ricorso da parte delle aziende.

Dopo un lungo contenzioso, che ha richiesto anche l’intervento della Corte Costituzionale per chiarire la competenza territoriale, il Tribunale del Riesame di Siracusa si è pronunciato. I giudici hanno ritenuto legittimi i parametri fissati dal decreto “Bilanciamento”, annullando l’ordinanza del Gip e autorizzando la prosecuzione delle attività del depuratore, pur lasciando invariato il sequestro.