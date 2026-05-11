Siracusa, l’Einaudi in visita alla cooperativa Valica: due giornate all’insegna dell’inclusione e della scoperta del sociale

Due classi dell’Istituto Istituto Einaudi hanno preso parte a due incontri organizzati alla Cooperativa Sociale VALICA, vivendo momenti di condivisione, conoscenza e autentica inclusione insieme ai ragazzi seguiti dalla cooperativa.

Nel corso delle due giornate, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del sociale, interagendo con i ragazzi della cooperativa attraverso attività ludiche, giochi di gruppo e momenti conviviali, come la merenda condivisa. Un’esperienza concreta che ha permesso ai giovani di confrontarsi con realtà spesso poco conosciute, scoprendo il valore dell’accoglienza, della relazione e del rispetto reciproco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo del sociale e ai servizi che quotidianamente vengono garantiti grazie all’impegno degli operatori e al sostegno dei fondi pubblici provenienti dal Comune, dalla Regione e dall’Unione Europea.

“Diventa fondamentale avvicinare i ragazzi e i giovani d’oggi al mondo del sociale, affinché possano comprendere che una disabilità o la mancanza di un riferimento genitoriale non significano essere esclusi. Attraverso queste esperienze i giovani hanno la possibilità di conoscere l’impegno quotidiano degli operatori della Cooperativa VALICA, che ogni giorno si spendono con dedizione accanto ai bambini e ai ragazzi, trasmettendo il messaggio che esistono persone e realtà pronte a tendere una mano e ad aiutare chi si trova in difficoltà”, dichiara l’assistente sociale Lavinia Cassia.

L’obiettivo del progetto è costruire un “ponte” tra realtà diverse, facendo comprendere ai giovani quanto sia importante guardare oltre le differenze, valorizzare ogni persona e affrontare la vita con positività e umanità.

La partecipazione è stata molto coinvolgente e il progetto può dirsi pienamente riuscito. Momenti come questi dimostrano che l’inclusione nasce dall’incontro, dall’ascolto e dalla voglia di stare insieme.