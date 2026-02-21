Siracusa, l’eredità dei Maiorca torna protagonista all’EUDI Show

C’è un legame che va ben oltre la semplice tradizione, quello che unisce l’EUDI Show di Bologna alla famiglia Maiorca. Un legame fatto di passione, di mare e di valori profondi, che la fiera della subacquea ha voluto onorare dedicando uno dei suoi palchi ad Enzo Maiorca, leggenda assoluta dell’apnea mondiale, il cui nome rimane indissolubilmente unito a quello delle figlie Rossana e Patrizia.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Enzo Maiorca non si è limitato a infrangere record: ha saputo trasmettere a chi lo ha ammirato — e soprattutto alle sue figlie — un amore viscerale per il mare. Rossana e Patrizia ne hanno raccolto l’eredità con passione genuina, diventando non solo campionesse dell’apnea ma anche voci instancabili a difesa del mare e di tutte le creature che lo abitano, dalle più piccole ai grandi cetacei.

Ogni edizione dell’EUDI Show con i Maiorca protagonisti è stata un appuntamento che nessuno voleva perdere: momenti capaci di emozionare, di risvegliare ricordi preziosi e di riaccendere quella fiamma che Enzo e Rossana hanno lasciato in eredità a tutti noi. Il Premio Maiorca: quando la memoria diventa impegno concreto

Dal 2006, grazie all’iniziativa di alcuni amici di questi grandi campioni, quel legame con il mare si è trasformato in qualcosa di tangibile. Nato per onorare la memoria di Rossana, il riconoscimento si è poi evoluto — dopo la scomparsa di Enzo — nel Premio Rossana ed Enzo Maiorca, destinato ogni anno a tre giovani laureate e laureati in biologia marina che si siano distinti per una tesi dedicata alla protezione del mare. I vincitori avranno l’opportunità concreta di svolgere attività scientifiche a bordo di unità della Marina Militare — che anche quest’anno ha concesso il suo prezioso patrocinio — o presso altri Enti della Marina (www.premio-majorca.com).

Per l’edizione 2026, la giuria ha scelto di premiare la dottoressa Aurora Coniglio (prima classificata), il dottor Davide Trintini (secondo classificato) e la dottoressa Teresa Bonacci (terza classificata), che saranno a Bologna per ricevere il riconoscimento e condividere con il pubblico le loro ricerche.

Accanto ai premi di laurea, verrà consegnata la quarta Medaglia del Mare, coniata appositamente per l’occasione. Un riconoscimento pensato per stringere ancora di più i legami tra la famiglia Maiorca e le realtà che ogni giorno lavorano per proteggere i nostri mari.

Quest’anno la scelta è caduta sull’Organizzazione Jonian Dolphin Conservation di Taranto, realtà impegnata da quindici anni nella tutela dei cetacei e promotrice di un progetto visionario: il San Paolo Dolphin Refuge, un modello innovativo per accogliere in ambiente marino controllato i delfini provenienti da strutture zoologiche.

Il premio sarà consegnato domani alle 15.30 al Presidente Vittorio Pollazon da Patrizia Maiorca durante la giornata conclusiva del 31° Salone Internazionale della Subacquea