Siracusa, lesioni e minacce aggravate: arrestato 43enne

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, siracusano, con precedenti penali per reati contro la persona, è stato condannato a una pena residua di un anno e due mesi di reclusione per minacce e lesioni personali aggravate commessi nel 2016 a Siracusa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.