Politica · la polemica

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Vincenzo Vinciullo, Grande Sicilia, con la quale intende replicare alle ultime dichiarazioni dell’on. Luca Cannata





“Caro Luca Cannata,

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accusi me di poltronite ma tutti sanno che, in verità, sei proprio tu il primatista mondiale di incarichi di sottogoverno ricevuti. Io, nella mia vita, non ho mai avuto un incarico di sottogoverno e ho vissuto sempre grazie al mio lavoro. Per questo ti sfido pubblicamente ad un confronto su una delle emittenti televisive locali che puoi anche scegliere tu. Così ti do la possibilità di dimostrare ciò che hai sostenuto nell’ultimo tuo intervento sulla stampa.

Tu di me non puoi ricordare nulla perché io alla politica ho sempre dato e non ho mai ricevuto, né io né i mie familiari. Sono sempre stato democraticamente eletto e votato e tutto quello che ho avuto lo devo solo a libere elezioni ed ai cittadini che mi hanno scelto.

Invece io mi ricordo di te appena laureato, quando sei diventato direttore del Consorzio Universitario di Siracusa senza aver mai partecipato ad alcun concorso. Mi ricordo di te e degli incarichi che hai avuto alla Regione grazie al nostro comune amico Titti Bufardeci. Mi ricordo di te anche nella qualità di ragioniere capo del Comune di Solarino.

Ma mi ricordo di te, soprattutto, quando l’onorevole Beatrice Lorenzin, attuale deputata del PD, ex ministro della Salute nel governo di centrosinistra, ti ha nominato revisore dei conti presso l’ASP di Alessandria, a 1.500 chilometri da Siracusa. Un incarico che hai dovuto lasciare per la sommossa scoppiata all’interno del partito di Angelino Alfano e per le polemiche scoppiate a livello nazionale.

Menti spudoratamente, quando dici che io sostengo Italia e avrei cambiato idea. Negli ultime 3 anni ho incontrato Italia solo 2 volte, una volta ad una processione ed una altra volta in un bar. Tu e tua sorella invece decine di volte. Menti perché sai che Io non ho consiglieri comunali di riferimento al comune di Siracusa ma, soprattutto, non ho mai dato indicazione di voto a nessuno perché evidentemente dimentichi che è vietato dalla legge, cioè è un reato penale . Menti perché sai che in circostanze molto più gravi al comune di Avola, io non ho mai chiesto le tue dimissioni.

Caro Luca Cannata, eletto anche con i miei voti, dimentichi invece che in circostanze simili hai chiesto di non votare il candidato del centro destra ma di votare i candidati grillini.

Ti sfido a dimostrare cosa avrei ottenuto da Italia, altrimenti continui a parlare a vanvera. Placa la tua anima dolente senza infangare i tuoi avversari politici, che non avendo scheletri nell’armadio possono continuare a replicare all’infinito. Per cui la prossima volta, prima di scrivere di me, informati con più attenzione, non ti fare prendere dall’ansia di dover rispondere ad ogni costo. Posso essere accusato di altre cose ma sicuramente non di aver vissuto grazie alla politica.

Ribadisco pertanto l’idea di un pubblico confronto, ti sfido ad accettarlo, in maniera tale che ti possa chiarire le idee che mi sembrano assolutamente confuse”.