Siracusa, l’ex assessore Cavarra sul cimitero: “Non posso stare più in silenzio”

Politica · Servizi cimiteriali

Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti e alla ricorrenza di Ognissanti, si accende il confronto sulle condizioni del cimitero comunale di Siracusa. A intervenire, con un post pubblicato su Facebook corredato da alcune fotografie degli interventi effettuati, è l’ex assessore Salvo Cavarra, che rivendica il lavoro svolto durante il periodo in cui ha avuto la delega ai Servizi cimiteriali.

La presa di posizione arriva all’indomani delle dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Ardita, del gruppo “Francesco Italia Sindaco”, che aveva segnalato una consistente perdita d’acqua nella zona degli ossari, invitando a fare chiarezza sulle eventuali responsabilità e a non attribuire automaticamente le criticità all’attuale gestore del servizio.

Cavarra era entrato nella giunta guidata dal sindaco Francesco Italia il 18 marzo 2024, in quota MPA – Movimento per le Autonomie, con deleghe a Igiene urbana e Verde pubblico, Cimitero e Servizi cimiteriali. Il suo incarico si è concluso il 10 luglio 2025, quando, nell’ambito di un rimpasto, la nomina è stata revocata e le deleghe sono passate a Luciano Aloschi.

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“Non posso stare più in silenzio“, esordisce l’ex assessore, spiegando che il suo intervento non nasce dalla volontà di “salire su un palcoscenico”, ma dalla necessità di “ristabilire la verità dei fatti”. Secondo Cavarra, raccontare alla cittadinanza una realtà che ritiene mistificata non farebbe il bene della città: “La politica deve tornare a essere sostanza, non spettacolo“.

Nel post elenca quindi una serie di interventi che, durante il suo mandato, sarebbero stati realizzati al cimitero comunale: la sostituzione di 200 rubinetti, l’acquisto di due nuove pompe, la messa in sicurezza di due palazzine, l’attivazione di un servizio di vigilanza e di un servizio di manutenzione ordinaria h24, oltre all’acquisto di 22 scale.

“Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra costante“, scrive Cavarra, ricordando la collaborazione con gli operatori delle pulizie e la sinergia con la dirigenza e la direzione dei servizi cimiteriali.

L’ex assessore sostiene che le risorse economiche fossero le stesse, ma che fosse diverso l’interesse riservato al camposanto. “Quando le risorse restano invariate, a fare la differenza tra l’incuria e la buona amministrazione sono la visione politica, la capacità gestionale e la dedizione verso la propria città“, afferma.

Una ricostruzione che si inserisce nel dibattito sulle condizioni attuali del cimitero e sulla gestione dei servizi, riacceso dalla segnalazione di Ardita. Cavarra conclude il suo intervento con una domanda polemica: “C’era l’amore per la città o cosa?“.