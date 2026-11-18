Attualità · 25 novembre

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Acli di Siracusa presentano “Libera di scegliere”, uno sportello dedicato a sostenere l’indipendenza economica e lavorativa delle donne.

L’iniziativa punta a offrire ascolto, orientamento e accompagnamento a chi intende intraprendere un percorso di autonomia personale e professionale. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere può manifestarsi anche attraverso forme di dipendenza economica, difficoltà di accesso al lavoro e impossibilità di gestire autonomamente le proprie risorse.

Lo sportello metterà a disposizione servizi di orientamento al lavoro e alla formazione, informazioni sui diritti e sulle opportunità disponibili, oltre a consulenza e accompagnamento personalizzato nei percorsi di autonomia.

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«La libertà di una donna deve essere una possibilità concreta, non soltanto un principio da affermare nelle ricorrenze», sottolinea il coordinamento Donne Acli, evidenziando il ruolo dell’indipendenza economica come strumento per uscire da situazioni di fragilità e poter scegliere liberamente il proprio futuro.

Con “Libera di scegliere”, le Acli intendono rafforzare il proprio impegno sul territorio, promuovendo la dignità del lavoro e il diritto delle donne a vivere senza violenze e condizionamenti.

La presentazione dello sportello è in programma martedì 25 novembre 2026, dalle 9 alle 12.