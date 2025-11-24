Siracusa, libero accesso al mare: la Camera del Lavoro “La Borgata” sostiene la battaglia dei Comitati Civici

La Camera del Lavoro “La Borgata” scende in campo a fianco dei Comitati Civici per difendere il diritto al libero accesso al mare e per chiedere modifiche al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) predisposto dall’Amministrazione comunale. La posizione è emersa al termine di una riunione del direttivo della Camera del Lavoro di via Piave, alla quale hanno preso parte il Centro Studi della CGIL e il progettista incaricato dal Comune, chiamato a illustrare i contenuti tecnici del Piano.

Nel corso dell’incontro, il consulente ha spiegato che il PUDM conferma la destinazione d’uso esclusivamente pubblica dei solarium comunali e prevede la realizzazione di un nuovo solarium a Ortigia. Il documento stabilisce inoltre che la superficie concedibile ai privati non potrà superare il 50% dell’arenile. Una regola che, secondo i Comitati Civici, non può essere applicata alle piccole spiagge di via Riviera Dionisio il Grande, dove l’accesso pubblico è di fatto bloccato dalla presenza di proprietà private che circondano i tratti di costa.

“La situazione attuale crea una barriera che impedisce a cittadini e bagnanti di raggiungere spiaggette che per legge sono beni pubblici”, spiega Alessandro Acquaviva, presidente della Camera del Lavoro “La Borgata”. Per questo, l’organizzazione sostiene pienamente le osservazioni dei Comitati Civici e chiede al Comune di intervenire su due punti ritenuti essenziali. Intanto istituire un passaggio pedonale pubblico all’interno dei lotti privati, privo di barriere architettoniche, per consentire l’accesso alla spiaggetta di via Iceta e a quella di via Riviera Dionisio il Grande n. 61.

Poi rivedere le concessioni balneari esistenti, garantendo che non ostacolino in alcun modo il passaggio dei cittadini e la piena fruizione degli arenili.

Acquaviva sottolinea inoltre che la Camera del Lavoro continuerà a sostenere la vertenza con iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica.

La Camera del Lavoro chiede infine al Consiglio comunale e agli enti competenti di ascoltare le istanze della comunità e di rivedere il PUDM “per tutelare l’interesse pubblico nella gestione del demanio, il diritto alla balneazione e la funzione sociale del mare per i residenti della Borgata”. “Negare l’accesso al mare — conclude Acquaviva — significa compromettere la qualità della vita di famiglie, giovani e anziani, in un quartiere dove gli spazi di svago e aggregazione sono praticamente assenti.”