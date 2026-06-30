Siracusa, licenze NCC e taxi: Scimonelli (Insieme) denuncia ritardi e criticità nel settore Mobilità

Tornano al centro dell’attenzione i disservizi legati al rilascio e al rinnovo delle licenze NCC e taxi nel Comune di Siracusa. A intervenire è il consigliere comunale di “Insieme a Siracusa”, Ivan Scimonelli, che segnala ritardi nelle procedure amministrative e criticità organizzative all’interno del Settore Mobilità e Trasporti.

Secondo quanto riportato, diversi operatori del trasporto pubblico non di linea sarebbero ancora in attesa del rinnovo dei propri titoli autorizzativi, con conseguenti difficoltà nello svolgimento dell’attività lavorativa e nell’adempimento degli obblighi richiesti per la partecipazione a bandi e procedure pubbliche.

La situazione, già oggetto di segnalazioni nei mesi scorsi, non avrebbe registrato miglioramenti significativi e, secondo il consigliere, risulterebbe ulteriormente aggravata da scelte organizzative interne al Comune.

Nel mirino finisce in particolare la gestione del personale del settore: l’unico dipendente che seguiva le pratiche relative a licenze e autorizzazioni sarebbe stato trasferito all’Ufficio Statistica, lasciando di fatto scoperto il servizio.

Una decisione che Scimonelli definisce “grave e incomprensibile”, sottolineando come tale riorganizzazione rischi di compromettere ulteriormente la capacità dell’ufficio di smaltire l’arretrato.

“Non è accettabile che un settore già in difficoltà venga privato dell’unica risorsa dedicata alla gestione delle pratiche – afferma il consigliere –. In questo modo si finisce per bloccare un servizio essenziale per decine di operatori che hanno diritto a risposte certe e tempi definiti”.

Le criticità evidenziate non riguardano soltanto l’aspetto organizzativo, ma hanno anche ricadute concrete sugli operatori del settore, che si troverebbero in una condizione di incertezza amministrativa tale da incidere sulla continuità dell’attività e sull’accesso a opportunità economiche e finanziarie.

Scimonelli chiede quindi chiarimenti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Italia, sia sulle ragioni della riorganizzazione del personale sia sul numero delle pratiche ancora pendenti e sui tempi previsti per la loro definizione.

Tra le richieste figura anche il potenziamento del Settore Mobilità e Trasporti, insieme all’indicazione di tempi certi per lo smaltimento dell’arretrato e a una maggiore trasparenza nella comunicazione verso gli operatori coinvolti.

La vicenda riporta così all’attenzione una criticità già emersa nei mesi scorsi, che continua a rappresentare un nodo aperto nei rapporti tra amministrazione comunale e operatori del trasporto pubblico non di linea.