Siracusa, lieto fine per l’uomo scomparso: rintracciato a Belvedere dalle Volanti

Rintracciato dalle Volanti in serata a Belvedere l’uomo che si era allontanato questa mattina da casa e che non aveva dato notizie di sé ai familiari.

Le attività di ricerca, cominciate nel primo pomeriggio non appena i familiari preoccupatissimi ne hanno denunciato la scomparsa in Questura, coordinate dalla Prefettura di Siracusa con l’immediata attivazione del Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse e la convocazione della cabina di regia per il coordinamento dell’attività di ricerca possono considerarsi concluse.





Le ricerche che da subito si erano concentrata nei pressi dell’abitazione dell’uomo in zona Mazzarrona e che sotto il coordinamento operativo del Dirigente delle Volanti Giuseppe Garro avevano visto impegnate tutte le Forze di Polizia, capitaneria, vigili del fuoco, unità cinofile e volontari si sono poi allargate nel resto della città ed infine a Belvedere, dove, grazie ad una segnalazione di un ragazzo che aveva prestato il telefono ad un soggetto corrispondente alle descrizioni, gli uomini delle Volanti lo hanno rintracciato in buona salute e presto lo riporteranno a casa dai familiari.