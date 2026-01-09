Ultime news

Siracusa, l’incendio al mercato di Ortigia. I Borderi: “abbiamo l’amaro in bocca, perché è accaduto questo?” |Il video dell'incendio

"Ho il ricordo dell'odore della plastica e del legno bruciati che mi fanno tornare a un periodo triste della mia vita e che oggi si ripresentano"

1 minuto di lettura

“Ho l’amaro in bocca, anche perché ho vissuto queste cose già nel ’94 con mio papà, quando ero ragazza. E sono ferite che non possono guarire. Ho il ricordo dell’odore della plastica e del legno bruciati che mi fanno tornare a un periodo triste della mia vita e che oggi si ripresentano”. Combattiva come al solito ma colpita al cuore, Nazarena Borderi ha le lacrime agli occhi quando parla dell’incendio divampato stanotte intorno alle 2 e che ha danneggiato la loro attività.

incendio borderi

Siracusa, incendio nella notte in un magazzino al mercato di Ortigia: è doloso

Polizia di Stato

 

“La cosa più brutta – gli fa eco il marito Gaetano Gangemi – è trovarsi la mattina una chiamata e le parole: vieni subito che hanno dato fuoco al locale. Con mia moglie ci guardiamo in faccia e diciamo: diamo lavoro, aiutiamo la comunità, siamo attivi nel sociale… perché accade questo? Perché stiamo facendo il locale nuovo? Non riusciamo a capirne le motivazioni, fatto sta che stamattina abbiamo trovato un disastro generale davanti alla nostra attività, da vili. Noi, come ogni giorno, continuiamo a essere operativi”.


