Siracusa, l’incendio doloso al mercato di Ortigia. Il sindaco Italia: “solidarietà agli imprenditori, siamo al loro fianco”

Dopo l’incendio che nella notte ha interessato un magazzino al mercato di Ortigia, arriva la presa di posizione del sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Il primo cittadino ha espresso pubblicamente la propria solidarietà agli imprenditori coinvolti e alla famiglia Borderi, sottolineando il valore che queste attività rappresentano per la città e per il tessuto economico locale.

“Esprimo solidarietà nei confronti della famiglia e degli imprenditori che con la loro attività, come tante altre, danno lustro alla nostra città – ha dichiarato il sindaco –. Le istituzioni, il sindaco e le forze dell’ordine sono al loro fianco e stigmatizziamo questo, assieme a tutti gli altri episodi che in queste ultime settimane sono balzati ai disonori della cronaca locale”.

Secondo quanto trapela, le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso un uomo mentre cosparge di benzina l’ingresso del locale e appicca il fuoco, per poi allontanarsi. Un dettaglio che cambia radicalmente lo scenario e che ora è al centro dell’attività investigativa della Polizia di Stato, impegnata nell’analisi dei filmati e nell’identificazione del responsabile.