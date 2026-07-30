Siracusa, l’incidente in via del Galeone: forte trauma cranico per una giovane

È una giovane donna la persona rimasta ferita più gravemente nell’incidente stradale avvenuto lungo via del Galeone, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati questa mattina. La giovane ha riportato un forte trauma cranico ed è stata intubata dal personale sanitario. Al momento del trasferimento era priva di coscienza. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.
Siracusa, grave incidente in via del Galeone, due feriti: interviene anche l’elisoccorso
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, e il personale del 118. Presenti anche gli operatori incaricati della bonifica della carreggiata, resa necessaria dai detriti e dai liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto.