Siracusa, l’incidente in via del Galeone: forte trauma cranico per una giovane

Cronaca · Terrauzza

È una giovane donna la persona rimasta ferita più gravemente nell’incidente stradale avvenuto lungo via del Galeone, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati questa mattina. La giovane ha riportato un forte trauma cranico ed è stata intubata dal personale sanitario. Al momento del trasferimento era priva di coscienza. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, e il personale del 118. Presenti anche gli operatori incaricati della bonifica della carreggiata, resa necessaria dai detriti e dai liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto.