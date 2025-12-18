Siracusa, l’iniziativa “Adotta un Caduto di Guerra” prosegue anche quest’anno

Ieri, 17 dicembre 2025, l’associazione culturale Lamba Doria di Siracusa ha consegnato ufficialmente alla città di Siracusa la nuova lastra tombale dedicata al Caduto siracusano aviere armiere Giuseppe Bosco, classe 1916.

L’aviere Bosco prestava servizio ad Augusta al 170° Squadriglia Ricognizione ed è deceduto il 6 giugno 1942 a seguito di un incidente di volo. Le sue spoglie riposano al Cimitero Comunale di Siracusa.

“Con questo gesto di memoria e rispetto, l’Associazione rinnova il proprio impegno nel custodire il ricordo dei Caduti della nostra comunità – dicono il presidente Alberto Moscuzza e il vice referente regionale Alessandro Maiolino -. L’iniziativa “Adotta un Caduto” sarà infatti riproposta anche per l’anno 2026, proseguendo il percorso di valorizzazione storica e commemorazione civile”.