Siracusa, l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione: “va conosciuta per essere governata, non subita”

Comprendere rischi, potenzialità e limiti dell’intelligenza artificiale nell’ambito della pubblica amministrazione: è stato questo il tema dell’incontro tenuto ieri all’Urban Center di Siracusa, in contemporanea con altre città italiane, dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici sui nuovi strumenti digitali.

Due ore di lezione e confronto guidate dal dottor Marco La Diega, docente ed esperto di diritto e tecnologie, che ha illustrato le principali piattaforme di IA e i loro ambiti di applicazione negli uffici pubblici, soffermandosi anche sui vincoli imposti dalla normativa europea e nazionale.

“Siamo in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale generativa è uno strumento che stiamo subendo — ha spiegato La Diega —. Sta entrando nei nostri sistemi in modo automatico e dobbiamo imparare a conoscerla per poterla governare, gestendola come un assistente subordinato all’uomo, non come qualcosa che ci sovrasta”.

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema dell’utilizzo dell’IA negli uffici comunali e nelle amministrazioni pubbliche. Secondo La Diega, il suo impiego è ancora limitato, soprattutto per ragioni di sicurezza e protezione dei dati.

“Nel lavoro d’ufficio l’intelligenza artificiale funziona meno perché dovrebbe essere integrata ai sistemi informativi comunali o aziendali, che per ragioni di privacy sono giustamente chiusi – spiega –. Provare a collegarli oggi significa avere risposte caotiche, non deterministiche come quelle di un software gestionale. In diversi casi, dove è stata sperimentata, si è poi tornati indietro”.

Uno dei nodi centrali resta quello della trasparenza. L’utilizzo dell’IA nella produzione di documenti e atti amministrativi pone infatti interrogativi sulla possibilità di risalire al processo decisionale che porta a un determinato risultato.

“La normativa impone di dichiarare se un atto è stato redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale – ha sottolineato La Diega – ma il vero problema riguarda gli algoritmi. Spesso neppure le stesse società che li sviluppano riescono a spiegare del tutto i criteri che hanno portato a una scelta. Per questo motivo la trasparenza, pur essendo obbligatoria, è spesso impraticabile”.

Quanto ai tempi di una reale integrazione dell’IA nei processi della pubblica amministrazione, La Diega ha spiegato che il fenomeno è già iniziato, ma è ancora in fase di sperimentazione.

“L’intelligenza artificiale è già entrata in alcuni ministeri, ad esempio attraverso strumenti come Copilot. Tuttavia la direzione più sicura sembra quella di sviluppare un’IA pubblica, chiusa e protetta, che attinga solo a fonti certificate e a dati di qualità”.

L’iniziativa, molto partecipata, si inserisce nel più ampio percorso di formazione e aggiornamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, con l’obiettivo di favorire un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.